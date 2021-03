Regierung : Mecklenburg-Vorpommern schickt Impfstoff an Hausärzte

Mecklenburg-Vorpommern will nach Angaben von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) vor Ostern damit beginnen, Hausärzte mit Impfstoff für Corona-Schutzimpfungen zu versorgen.

Schwerin | Wie geplant, sollen die Impfdosen genutzt werden, um zunächst Ärzte und Praxispersonal zu impfen, sagte ein Regierungssprecher am Montag in Schwerin. Nicht dafür benötigte Dosen würden in der Eigenverantwortung der Ärzte zum Impfen von Risikopatienten genutzt. Schwesig hatte auf Twitter betont: „Wir brauchen Impfzentren und niedergelassene Ärzte fü...

