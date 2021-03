Feste : Mecklenburg-Vorpommern-Tag auf Juli verschoben

Der Mecklenburg-Vorpommern-Tag ist wegen der anhaltenden Corona-Pandemie erneut verschoben worden.

Schwerin | Das Fest ist nun am 10. und 11. Juli in Greifswald geplant, wie die Staatskanzlei am Montag in Schwerin mitteilte. Ursprünglich war der MV-Tag im September des vergangenen Jahres vorgesehen, und wurde dann auf das erste Juni-Wochenende verschoben. Zu dem großen Landesfest, das alle zwei Jahre in einer anderen Stadt ausgerichtet wird, kommen stets mehr...

