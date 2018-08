Finanzen : Mecklenburg-Vorpommern trägt Schuldenberg weiter ab

Mecklenburg-Vorpommern hat dank sprudelnder Steuereinnahmen seinen Schuldenberg im Jahr 2017 weiter abgebaut. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag unter Hinweis auf die endgültigen Daten mitteilte, stand das Land Ende vorigen Jahres noch mit 8,01 Milliarden Euro in der Kreide. Das waren 524 Millionen Euro weniger als 2016. Der Rückgang fiel mit 6,1 Prozent deutlicher aus als im Durchschnitt. Nur vier Länder waren besser. Die Kommunen im Nordosten drückten 2017 noch Schulden in Höhe von knapp 1,8 Milliarden Euro, 5,7 Prozent weniger als Ende 2016.

02. August 2018, 12:36 Uhr

Die Bundesländer insgesamt senkten ihre Schulden um 3,7 Prozent. Sachsen (-16,0 Prozent), Baden-Württemberg (-13,0 Prozent) und Bayern (12,7 Prozent) erreichten sogar zweistellige Raten, Brandenburg einen Rückgang um 6,7 Prozent. Hamburg, Thüringen und Sachsen-Anhalt hingegen bauten gegen den Trend neue Schulden auf.

Die öffentlichen Kassen in Deutschland insgesamt senkten 2017 im dritten Jahr in Folge ihre Schuldenlast. Bund, Länder und Gemeinden sowie die Sozialversicherung waren Ende des vergangenen Jahres mit 1,967 Billionen Euro verschuldet. Das waren 2,1 Prozent weniger als 2016 aber dennoch eine gigantische Summe. Die Pro-Kopf-Verschuldung in Deutschland bezifferte das Bundesamt mit 23 797 Euro.

In die Statistik fließen nur Verbindlichkeiten ein, mit denen öffentliche Haushalte bei Banken oder privaten Unternehmen in der Kreide stehen. Geliehenes Geld etwa zwischen Bund und Ländern wird nicht mitgerechnet. Das Finanzministerium in Schwerin rechnet nach eigenen Angaben allerdings noch nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigungen für Investitionen und teilweise auch Rücklagen des Landes mit ein. Damit würden sich haushalterische Schulden in Höhe von 9,5 Milliarden Euro ergeben, hieß es.