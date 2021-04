Gesundheit : Mecklenburg-Vorpommern will eine Million Dosen Sputnik V

Wie in ganz Deutschland ist auch in Mecklenburg-Vorpommern der Corona-Impfstoff knapp. Wirtschaft und Opposition im Land fordern schon länger, auch den russischen Corona-Impfstoff Sputnik V zu ordern. Nun scheint Bewegung in die Sache zu kommen.

Schwerin | Wie Bayern sichert sich auch Mecklenburg-Vorpommern noch vor der möglichen EU-Zulassung den Zugang zu dem russischen Corona-Impfstoff Sputnik V. Wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Donnerstag in Schwerin mitteilte, hat sich das Land gegenüber Russland eine Option auf Lieferung von einer Million dieser Impfdosen gesichert. „Wir sind aktuell no...

