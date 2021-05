Gesundheit : Mecklenburg-Vorpommerns Gastgewerbe unter Druck

Die Urlaubsbranche und das Gastgewerbe in Mecklenburg-Vorpommern geraten nach der Entscheidung Schleswig-Holsteins zur weitgehenden Öffnung von Tourismus und Gastronomie noch vor Pfingsten unter Druck.

Rostock | Wenn die Menschen nicht nach Mecklenburg-Vorpommern kommen dürften, würden sie sich andere Ziele suchen, sagte der Präsident des Dehoga-Landesverbands, Lars Schwarz. Schleswig-Holstein hatte am Mittwoch beschlossen, dass Geimpfte, Genesene und Getestete vom 17. Mai an unter strengen Vorgaben landesweit Gaststätten auch in Innenräumen besuchen und i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.