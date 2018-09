Bildung : Mecklenburg-Vorpommerns Grundschüler haben älteste Lehrer

von dpa

An den Grundschulen Mecklenburg-Vorpommerns unterrichten die ältesten Lehrer bundesweit. 57,8 Prozent der Lehrkräfte sind 50 Jahre und älter, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Erhebung des Statistischen Bundesamts zu Bildungsindikatoren für das Jahr 2016 hervorgeht. So viele ältere Lehrer unterrichten in keinem anderen Bundesland Grundschüler. Nur 3,3 Prozent der Grundschullehrer sind in Mecklenburg-Vorpommern jünger als 30 Jahre. Das ist gemeinsam mit Brandenburg der niedrigste Wert von allen Bundesländern. Die meisten jungen Grundschullehrer (10,2 Prozent) hat Baden-Württemberg.