Prozesse : Mecklenburger in Dresden wegen Kindesmissbrauchs vor Gericht

Ein Mann sucht über das Internet gezielt nach Single-Müttern. Im Urlaub kommt er den Kindern dann ganz nah - dabei ist er kein unbeschriebenes Blatt.

von dpa

23. April 2019, 18:00 Uhr

Vor der Jugendschutzkammer des Dresdner Landgerichts hat am Dienstag der Prozess gegen einen Mann aus Mecklenburg-Vorpommern begonnen. Der 34-Jährige ist nicht zum ersten Mal wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern angeklagt, einer 31-Jährigen aus Dresden wird Beihilfe vorgeworfen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat der Beschuldigte 2018 über eine Dating-Plattform im Internet gezielt Kontakt zu alleinerziehenden Müttern in Sachsen aufgenommen, um sich dann an deren Töchtern zu vergehen. Insgesamt werden dem einschlägig Vorbestraften zehn Taten vorgeworfen. Die Opfer waren drei Mädchen zwischen einem und sieben Jahren.

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hat die 31-Jährige ihren damaligen Freund unterstützt, ihre erst ein sowie vier Jahre alten Töchter zu missbrauchen. Er habe die Kinder während eines Urlaubs in Ungarn und Rumänien in Hotels auch vergewaltigt. Die Mutter habe kinderpornografische Fotos von den Mädchen gemacht und dem Angeklagten geschickt. In drei weiteren Fällen soll der Angeklagte die siebenjährige Tochter einer anderen Frau aus Chemnitz angefasst haben.

Der Mann war per Haftbefehl gesucht und Ende Oktober 2018 in einer Wohnung in Malchow gefasst worden. Der Fall hatte für Aufregung gesorgt, weil ein Amtsgericht an der Mecklenburgischen Seenplatte ihn erst im September wegen Kindesmissbrauchs zu einer Haftstrafe verurteilt hatte, er aber auf freiem Fuß geblieben war.

Der Prozess, in dem es im Falle des vorbestraften Angeklagten auch um Sicherungsverwahrung geht, wird am kommenden Dienstag fortgesetzt.