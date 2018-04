Verkehr : Medien: Viele Straßen in schlechtem Zustand

Viele Straßen in Mecklenburg-Vorpommern sind nach einem Bericht des NDR akut sanierungsbedürftig. Rund ein Drittel aller Kreisstraßen im Land befänden sich in einem schlechten oder sehr schlechten Zustand. Dies geht aus einer Recherche des NDR-Politikmagazins «Panorama 3» hervor. Am schlechtesten schneidet demnach der Landkreis Rostock ab. Dort sind rund 70 Prozent der Kreisstraßen betroffen.

von dpa

24. April 2018, 08:08 Uhr

Das tatsächliche Ausmaß könnte jedoch noch gravierender ausfallen, da nach Angaben des NDR rund ein Drittel aller angefragten kreisfreien Städte und Kreise keine Daten zum Zustand ihrer Straßen geliefert haben.

Die Prüfung von Straßen erfolgt mittels einer regelmäßigen Zustandserfassung und Bewertung. Bei diesem Verfahren werden die Straßen in fünf Kategorien eingeteilt, die von «sehr gut» bis «sehr schlecht» reichen. Bei Straßen, die als schlecht oder sehr schlecht beurteilt werden, sollten innerhalb kürzester Zeit saniert werden. Was passiert, wenn dies versäumt wird, zeigt das Beispiel einer Brücke bei Cramon im Landkreis Nordwestmecklenburg. Sie ist aufgrund ihres Zustands bereits seit zwölf Jahren für den Verkehr gesperrt.