Medien : Mediendienstleister optimal Röbel steigert Umsatz kräftig

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

von dpa

erstellt am 12.Jan.2018 | 13:00 Uhr

So sind die Röbeler, die inzwischen 750 Mitarbeiter beschäftigen, unter anderem für viele große Musiklabels wie Warner Music, Universal und Sony tätig. 2017 wurden unter anderem CDs und Schallplatten für Künstler wie Ed Sheeran, Pink, Miley Cyrus, George Harrison, Die Toten Hosen und Helene Fischer gepresst.

Optimal media baut seit 2016 bereits die Produktion aus. Für rund 25 Millionen Euro entstehen zwei große Hallen, in denen unter anderem komplette Bücher in der Druckweiterverarbeitung gebunden werden. Die Röbeler Firma gilt als eine der erfolgreichsten Neugründungen in Ostdeutschland nach 1990 und ist eine Tochtergesellschaft des Hamburger Musikkonzerns Edel AG.