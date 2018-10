Kriminalität : Medikamentenbetrug: Angeklagte bestreitet Vorwurf

Wegen illegalen Handels mit Dopingmitteln, schweren Betrugs und schweren Diebstahls stehen von heute an zwei Frauen vor dem Landgericht Schwerin. Die Staatsanwaltschaft wirft einer 31 Jahre alten Arzthelferin und einer 32 Jahre alten Mitarbeiterin einer Schweriner Apotheke vor, sich in den Jahren 2012 und 2013 in 130 Fällen mit gefälschten Rezepten Arzneimittel besorgt zu haben, die über die Krankenkassen abgerechnet wurden. Den Kassen soll dadurch ein Schaden von 370 000 Euro entstanden sein.

von dpa

16. Oktober 2018, 11:49 Uhr

In einem Prozess um Medikamentenbetrug für Dopingzwecke hat eine angeklagte Arzthelferin im Landgericht Schwerin den Vorwurf der Rezeptfälschung bestritten. Sie habe mit den Fällen, bei denen es um Medikamente im Wert von Hunderttausende Euro ging, nichts zu tun, sagte die 32-Jährige zum Prozessauftakt am Dienstag. Sie könne nicht sagen, wie es zu den Rezeptmissbräuchen gekommen sei. Die Staatsanwaltschaft wirft der Arzthelferin und einer weiteren jungen Frau, die damals in einer Apotheke in Schwerin arbeitete, gewerbsmäßigen Betrug vor. Sie sollen sich von August 2012 bis August 2013 mit gefälschten Rezepten in den Besitz von Medikamenten im Gesamtwert von rund 370 000 Euro gebracht und diese zu Dopingzwecken weiterverkauft haben. Angeklagt sind 66 Fälle.