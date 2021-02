Gesundheit : Mediziner: Infektionen in Kreis im privaten Umfeld

Die hohen Infektionsraten im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind nach Meinung des Rostocker Tropenmediziners Emil Reisinger hauptsächlich auf private Kontakte in Freundes- oder Familienkreisen zurückzuführen.

Rostock | Infektionen in Alten- und Pflegeheimen fielen als Begründung weitgehend aus, die Mehrzahl der Bewohner sei inzwischen geimpft, sagte Reisinger am Freitag. Dies zeige sich unter anderem daran, dass die Ansteckungsraten bei den über 80-Jährigen in den ver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.