Unternehmen : Medizinfirmen aus MV präsentieren sich

21 Firmen aus der Medizin- und Gesundheitsbranche im Nordosten präsentieren sich auf der Gesundheitswirtschaftsmesse Medica in Düsseldorf. Die Messe sei die weltweit größte dieser Art, teilte das Schweriner Wirtschaftsministerium am Dienstag mit. «Umso wichtiger ist es, dass heimische Unternehmen vor Ort sind, um mit ihrem Potential, ihrem Know How und ihren Produkten auf sich aufmerksam zu machen», sagte Minister Harry Glawe (CDU).

von dpa

13. November 2018, 14:45 Uhr

Die heimischen Firmen müssten überregional mit ihren Produkten bekannter werden, sagte er. «Hier liegt noch enormes Potential.» In der Gesundheitswirtschaft sind den Angaben zufolge in MV 150 000 Menschen beschäftigt. Ihr Anteil an der Wirtschaftsleistung betrage 15,3 Prozent