Landtag : Medizinische Versorgung in MV bedarf dringender Reformen

Gut ein Jahr lang hat sich eine Sonderkommission des Landtags mit der medizinischen Versorgung in Mecklenburg-Vorpommern befasst. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sind nicht neu, räumt selbst der Vorsitzende ein. Doch wachse der Druck zu handeln - und auch die Bereitschaft.

Schwerin | Die Enquetekommission des Landtags zur Zukunft der medizinischen Versorgung in Mecklenburg-Vorpommern drängt Regierung, Krankenkassen, Kliniken und Ärzteverbände zum Handeln. „Es gibt kein Erkenntnisdefizit. Es geht um die Umsetzung“, sagte der Kommissionsvorsitzende Jörg Heydorn (SPD) am Dienstag in Schwerin bei der Vorstellung des knapp 200 Seiten l...

