Medizin : Medizintechnik-Unternehmen startet Produktion in Schwerin

von dpa

22. August 2019, 12:25 Uhr

Das Schweizer Medizintechnik-Unternehmen Ypsomed hat am Donnerstag in seinem neu errichteten Werk in Schwerin die Produktion aufgenommen. Das Sortiment umfasst Infusionssets für Diabetiker und Injektionsgeräte zur Verabreichung flüssiger Medikamente. Das Familienunternehmen mit Sitz in Burgdorf ist nach Angaben von Geschäftsführer Simon Michel weltweit Marktführer in diesem Segment. In die neue Produktionsstätte wurden nach Angaben des Schweriner Wirtschaftsministeriums etwa 81 Millionen Euro investiert. Das Land förderte die Ansiedlung mit knapp 10 Millionen Euro. Die Mitarbeiterzahl soll von zunächst 40 mittelfristig auf 150 erhöht werden. An der feierlichen Inbetriebnahme des Werkes nahm neben Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) teil.