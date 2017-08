Gesundheit : Mehr als 100 000 Menschen im Land leiden unter Depressionen

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Steffen 1 von 1

Mehr als 100 000 Menschen leiden in Mecklenburg-Vorpommern nach einer Analyse der Krankenkasse Barmer an Depressionen - Tendenz steigend. Innerhalb von drei Jahren habe die Zahl der Erkrankten um acht Prozent zugenommen, teilte die Kasse am Freitag mit. 2015 waren demnach 111 800 Menschen betroffen. Depressionen seien längst eine Art Volkskrankheit, die so früh wie möglich behandelt werden sollte, sagte Barmer-Landesgeschäftsführer Henning Kutzbach. «Sie können eine langwierige Krankheit sein, die im schlimmsten Fall tödlich enden kann.» Dem Statistischen Amt zufolge nahmen sich 2015 in Mecklenburg-Vorpommern 200 Menschen das Leben.

