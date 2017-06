Feste : Mehr als 14 000 Besucher beim 24. Deutschen Mühlentag

Etwa 14 500 Menschen haben laut Mühlenverein den 24. Deutschen Mühlentag für einen Besuch der historischen Bauwerke in Mecklenburg-Vorpommern genutzt. Landesweit hatten die Betreiber von 20 Wind-, Wasser- und Motormühlen zu Festen, Führungen, Musik und kulinarischen Köstlichkeiten eingeladen, wie der Verein am Montag mitteilte. Von 226 Wassermühlen im Nordosten im Jahr 1990 gebe es nur noch an 152 Standorten entsprechende Bauwerke, von denen zudem nur einige in gutem Zustand seien. Daneben existierten aktuell in Mecklenburg-Vorpommern noch 122 Windmühlen und 39 Dampf- beziehungsweise Motormühlen.

von dpa

erstellt am 05.Jun.2017 | 19:06 Uhr