Bildung : Mehr als 150 000 Schüler starten in Winterferien

Nach der Zeugnisvergabe am Freitag starten 151 600 Schülerinnen und Schüler der allgemeinbildenden Schulen in die zweiwöchigen Winterferien in Mecklenburg-Vorpommern. «Viele Schülerinnen und Schüler freuen sich auf die Zeugnisse. Die meisten sind stolz auf ihre Leistungen und können dies auch sein», sagte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) in einer Mitteilung vom Donnerstag. Rund 34 000 Berufsschüler starten in ihre einwöchigen Winterferien.

von dpa

06. Februar 2020, 15:17 Uhr

Bei weniger guten Noten rät Martin den Eltern, ihren Kindern Mut zu machen und nach Wegen zu suchen, wie sie erfolgreicher werden können. Beratung und Hilfe für Kinder wie Eltern bieten auch die Schulpsychologen der Staatlichen Schulämter am Freitag von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr am Zeugnistelefon.