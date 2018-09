Bildung : Mehr als 200 Menschen demonstrieren für mehr Kita-Personal

Mehr als 200 Eltern und Erzieherinnen haben am Samstag in Rostock für mehr Personal in Krippen, Kitas und Horten demonstriert. Die Kundgebung stand unter dem Motto «Unsere Kinder sind es wert!». Aufgerufen dazu hatten die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), die Gewerkschaft Verdi, die Grünen und die Linke.

15. September 2018, 15:41 Uhr

Nach Ansicht der GEW sollte sich eine Erzieherin in der Krippe nur um drei Kinder kümmern müssen. Tatsächlich sind es nach Angaben des Bündnisses «Stammtisch für Erzieher*innen» aber sechs. Für Kindergärten fordert die Gewerkschaft einen Betreuungsschlüssel von 1:8 statt 1:15 und im Hort von 1:12 statt 1:22. Das Land tue zu wenig, um die Qualität der Einrichtungen zu verbessern. Land und Kommunen müssten jährlich 257 Millionen Euro mehr für die Kinderbetreuung ausgeben.