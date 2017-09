Tiere : Mehr als 2000 Hunde bei Rostocker Rassehunde-Ausstellung

Mit einem Anmelderekord kann die 14. Internationale Rassehunde-Ausstellung aufwarten, die am 30. September und 1. Oktober in der Rostocker Hansemesse über die Bühne geht. Insgesamt seien 2066 Vierbeiner aus 256 Rassen angemeldet, teilte Juliane Turloff von der Rostocker Messe- und Stadthallengesellschaft mit. Um den begehrten Titel «Best in Show» bewerben sich Züchter aus 15 Ländern mit den schönsten Hunden. «Vielleicht wird es in diesem Jahr der Kaninchenteckel, der extra aus Costa Rica nach Rostock anreist», sagte Turloff. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 25 000 Besucher in die Messehalle.