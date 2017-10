Brände : Mehr als 300 000 Euro Schaden: Brandstiftungen vermutet

von dpa

erstellt am 23.Okt.2017 | 08:42 Uhr

Neukalen/Neubrandenburg/Görmin (dpa/mv) - Bei drei Bränden an der Mecklenburgischen Seenplatte und in Vorpommern am Wochenende ist ein Schaden von insgesamt mindestens 300 000 Euro entstanden. Wie ein Polizeisprecher am Montag in Neubrandenburg sagte, wird in allen drei Fällen wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt. Ernsthaft verletzt wurde niemand.

Der größte Schaden entstand in Neukalen, wo bereits am Samstag eine etwa 150 Meter lange Lagerhalle, in der 3000 Heuballen lagerten, in Flammen aufging. Da in der Halle auch noch Anbaugeräte für Traktoren lagerten, wurde der Schaden hier auf rund 250 000 Euro geschätzt. «Die Feuerwehren sind immer noch am Löschen, da immer wieder Glutnester im Heu aufflammen», sagte der Sprecher. Danach soll ein Gutachter die Brandursache herausfinden.

Am Sonntag war außerdem Feuer in einer leerstehenden ehemaligen Großküche mit Speisesaal in Neubrandenburg ausgebrochen. Ein Zeuge schlug Alarm, als Rauchwolken aufstiegen und die Scheiben des Saales wegen der Hitze zersplitterten. Da kein Strom mehr anlag, werde vorsätzliche Brandstiftung vermutet.

Zuletzt fing ein Strohlager in Görmin (Kreis Vorpommern-Greifswald) ebenfalls am Sonntag Feuer. Dabei wurden rund 500 Strohballen und ein Unterstand vernichtet. In diesem Fall wurden laut Polizei drei Kinder beobachtet, die trockenes Stroh mit einem Feuerzeug entzündet hatten und dann weggelaufen waren.