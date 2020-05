Notfälle : Mehr als 340 Granaten bei Fund im Wald geborgen

Spezialisten haben in einem Waldstück bei Grambow in Vorpommern mehr als 340 Granaten und weitere Munition aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein Jäger unweit des Ortsteiles Ladenthin die Waffen entdeckt und gemeldet. Zunächst wurden am Mittwoch rund 120 Hand- und Wurfgranaten russischer Bauart entdeckt. Ein weitere gründlichere «Nachsuche» am Donnerstag habe weitere 220 Wurfgranaten, einen Panzerfaustkopf, zwei Handgranaten und zehn Stück Infanteriemunition durch den Munitionsbergungsdienst zutage gefördert.

von dpa

07. Mai 2020, 15:29 Uhr

Die Munition habe zum Teil einen Meter tief im Erdreich gelegen, wo eventuell eine Stellung oder ein Truppen-Unterstand gewesen sein könnte.