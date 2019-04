Landtag : Mehr als 660 Eingaben an Petitionsausschuss des Landtags

von dpa

02. April 2019, 15:42 Uhr

Der Vorsitzende des Petitionsausschusses im Landtag, Manfred Dachner (SPD), hat mangelnde Bürgernähe und fehlende Kompromissbereitschaft in Ministerien und Ämtern Mecklenburg-Vorpommerns beklagt. In Streitfällen werde nicht nach Kompromissen gesucht, diese kämen meist erst auf Druck der Abgeordneten zustande. «Die Behörden im Land sehen sich nicht immer als Dienstleister, Ministerien nicht als Diener des Volkes. In den sieben Jahren als Ausschussvorsitzender habe ich kaum Veränderungen registrieren können. Und das stimmt mich sehr nachdenklich», sagte Dachner am Dienstag bei der Präsentation des Jahresberichts für 2018 in Schwerin. Demnach gingen im Vorjahr 665 Eingaben und Beschwerden beim Petitionsausschuss ein. In 16 Fällen habe es sich um sogenannte Sammelpetitionen gehandelt. So unterstützten mehr als 6000 Menschen die Forderung nach einer Eigenständigkeit des Theaters Vorpommern.