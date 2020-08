Kriminalität : Mehr als 90 Autos zerkratzt: Verdächtiger ermittelt

Nach einer Vielzahl von Autobeschädigungen hat die Polizei in Neubrandenburg einen Tatverdächtigen ermittelt. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstag sagte, handelt es sich um einen 34-jährigen Neubrandenburger, der am Montag in der Nähe kürzlich beschädigter Fahrzeuge gefasst wurde. Der Mann habe zunächst keine Angaben dazu gemacht.

von dpa

18. August 2020, 11:31 Uhr