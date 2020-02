Prozesse : Mehr als vier Jahre Haft für Drogenhandel gefordert

von dpa

12. Februar 2020, 10:24 Uhr

Wegen bandenmäßigen Drogenhandels hat die Staatsanwaltschaft für einen 36 Jahre alten Mann vor dem Landgericht Schwerin vier Jahre und drei Monate Gefängnis gefordert. Der Angeklagte sei überführt, als Kopf einer Bande 2018 zusammen mit vier Komplizen 80 Kilogramm Marihuana von einem Drogenhändler im Harz gekauft und in Wismar weiterverkauft zu haben, sagte ein Anklagevertreter am Mittwoch in seinem Plädoyer. Strafmildernd sei zu berücksichtigen, dass er nach seiner Festnahme umfangreiche Angaben zu seinen Mittätern gemacht und während des Prozesses ein Geständnis abgelegt habe. Der Verteidiger bestritt, dass sein Mandant der Chef der Bande gewesen sei. Er beantragte, den Mann zu drei Jahren und neun Monaten Gefängnis zu verurteilen. Ursprünglich war dem Mann der Verkauf von weiteren 36 Kilogramm vorgeworfen worden. Dieser Anklagepunkt wurde fallengelassen. Das Urteil soll noch an diesem Mittwoch verkündet werden.