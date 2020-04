Wohnen : Mehr Anträge auf Wohngeld infolge der Corona-Pandemie

Infolge der Corona-Pandemie beantragen deutlich mehr Menschen im Nordosten Wohngeld. Vor allem Beschäftigte in Kurzarbeit und Selbstständige mit erheblichen Einkommenseinbußen stellten einen Antrag oder informierten sich zum Wohngeld, teilte das zuständige Ministerium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag mit. Konkrete Zahlen lägen bislang nicht vor. Die Wohngeldbehörden werteten die täglichen oder monatlichen Antragseingänge in der Regel nicht aus.

von dpa

14. April 2020, 15:26 Uhr

Der zuständige Minister Christian Pegel (SPD) sagte: «Ich gehe fest davon aus, dass die Zahl der Wohngeldanträge ebenso wie die Ausgaben dafür auch in unserem Bundesland in diesem Jahr deutlich ansteigen werden.» Das liege zu einem großen Teil an der Corona-Pandemie, aber nicht nur. Da zu Jahresbeginn das Wohngeld erhöht und die Einkommensgrenzen für den Erhalt gesenkt wurden, hätten deutlich mehr Haushalte Anspruch darauf. «Ich kann nur dafür werben, mit Hilfe eines der Wohngeldrechner im Internet mit wenigen Klicks zu prüfen, ob es sich nicht lohnen würde, einen Wohngeldantrag zu stellen.»

Im vergangenen Jahr wurden in Mecklenburg-Vorpommern knapp 30 Millionen Euro Wohngeld ausgezahlt. Wie hoch die Ausgaben im Jahr 2020 ausfallen werden, sei nicht vorherzusagen, hieß es. Dies hänge maßgeblich davon ab, wie lange die beschlossenen Maßnahmen zur Verringerung der Ausbreitung des Coronavirus dauern.