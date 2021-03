Flüchtlinge : Mehr Asylverfahren im vergangenen Jahr

In Mecklenburg-Vorpommern gibt es zwei Verwaltungsgerichte. In Schwerin und in Greifswald gingen insgesamt mehr Asylverfahren ein im vergangenen Jahr.

Schwerin | Im vergangenen Jahr sind mehr Asylverfahren bei den Verwaltungsgerichten in Mecklenburg-Vorpommern eingegangen als noch ein Jahr zuvor. Die Zahl lag 2020 bei insgesamt 1338 Verfahren an den Verwaltungsgerichten in Schwerin und Greifswald, wie das Justizministerium auf Anfrage mitteilte. 2019 waren es den Angaben zufolge noch rund 150 weniger. 2018 war...

