Kriminalität : Mehr Betrugsversuche mit gefälschten Überweisungsträgern

Das Landeskriminalamt warnt vor Betrügereien mit gefälschten Überweisungsträgern in Mecklenburg-Vorpommern. Nachdem in den ersten drei Monaten dieses Jahres 44 Fälle angezeigt worden seien, seien es im zweiten Quartal schon 72 gewesen, teilte das Landeskriminalamt (LKA) in Rampe bei Schwerin am Donnerstag mit. Von den insgesamt 116 Fällen sei es 78 Mal beim Versuch geblieben. Bei den 38 vollendeten Fällen belaufe sich der Schaden auf 60 366 Euro.

von dpa

19. Juli 2018, 10:41 Uhr

Von der Masche sind sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen betroffen, wie es hieß. Die Täter benötigten lediglich die IBAN-Nummer eines Bankkontos. Diese stehe bei Unternehmen oder Vereinen oft auf Briefbögen oder der Homepage. Die Daten privater Bankkunden erhielten die Betrüger häufig über fingierte Anrufe vermeintlicher Bankmitarbeiter oder in Banken durch einen Griff in den Papierkorb am Kontoauszugsdrucker.

Die IBAN-Nummer werde dann von den Betrügern auf den Überweisungsträgern als Auftraggeber eingetragen, die Unterschrift gefälscht und das Formular in den Überweisungsbriefkasten geworfen. Das LKA riet, Kontodaten vertraulich zu behandeln. Kontoauszüge sollten genau und in kurzen Zeitabständen geprüft werden. «Sollten Sie Auffälligkeiten feststellen, melden Sie diese unverzüglich Ihrem Kreditinstitut.» Kontoauszüge oder Überweisungsbelege sollten laut LKA vor dem Wegwerfen stets geschreddert werden.