Agrar : Mehr Bio-Wurst: Öko-Anbauverbände auf Sommerreise

Das Traditionsunternehmen Ludwigsluster Fleisch- und Wurstspezialitäten produziert immer mehr Bio-Ware. Der Anteil der Bio-Produktion liege derzeit bei 60 Prozent, teilte das Agrarministerium in Schwerin am Donnerstag mit. Mit der Marke «Bio-Lust» gehöre die Fabrik auf nationaler Ebene zu den drei führenden Herstellern von Bio-Fleisch- und Wurstwaren. Dies war für die Arbeitsgemeinschaft der ökologischen Anbauverbände Mecklenburg- Vorpommerns Anlass, in der Firma ihre diesjährige Sommerreise zu beginnen. Außerdem stand ein Besuch der Güritzer Agrar GmbH in Karstädt (Landkreis Ludwigslust-Parchim) auf dem Programm, die mit seinen Biorindern eine naturnahe und tierartgerechte Weidewirtschaft betreibt.