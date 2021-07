Regierung : Mehr dezentrale Angebote: Glawe will Impfungen vereinfachen

Die Menge verfügbaren Impfstoffs und die Impfbereitschaft entwickeln sich gerade in entgegengesetzte Richtungen. Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Glawe will deshalb die Wege zur schützenden Spritze verkürzen.

Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern will nach Angaben von Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) vorerst auf Prämien, Gutscheine oder Gewinnspiele zur Steigerung der Impfbereitschaft verzichten. „Das ist bislang noch nicht vorgesehen“, sagte Glawe am Freitag in Schwerin. Es gelte weiter, die Vorteile einer Impfung - für sich selbst und die Gesellschaft insgesamt - ...

