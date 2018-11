Steuern : Mehr Einnahmen für Kommunen: Wachstum verlangsamt sich aber

von dpa

01. November 2018, 14:57 Uhr

Die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern können weiter mit steigenden Einnahmen rechnen. Bis zum Jahr 2020 soll die Summe aus eigenen Steuern und Zuweisungen vom Land um fast 400 Millionen Euro auf 2741,1 Millionen Euro klettern, teilte das Finanzministerium in Schwerin am Donnerstag unter Berufung auf die jüngste Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzung mit. Das eigene Steueraufkommen der Städte, Gemeinden und Landkreise verliert der Prognose zufolge jedoch an Wachstumsdynamik. In diesem Jahr soll das Aufkommen im Vergleich zu 2017 um 5,5 Prozent auf 1296 Millionen Euro steigen, im nächsten Jahr um 4,3 Prozent auf 1352 Millionen Euro. Im Jahr 2020 wachsen die eigenen Steuern der Kommunen laut Prognose nur noch um 2,7 Prozent auf 1389 Millionen Euro.