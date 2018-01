Tarife : Mehr Geld für Beschäftigte im ostdeutschen Tischlerhandwerk

Im ostdeutschen Tischlerhandwerk steigen mit dem Jahresbeginn 2018 die Löhne für Facharbeiter um 11,1 Prozent, in einem Jahr um weitere 4,4 Prozent. Das sieht ein neuer Tarifvertrag vor, den die IG Metall und die Tarifgemeinschaft für das ostdeutsche Tischlerhandwerk zum 1. Januar in Kraft setzten, wie ein Gewerkschaftssprecher am Donnerstag in Hamburg mitteilte.