Soziales : Mehr Geld für Ferienreisen sozial schwacher Familien

Geförderte Urlaubsreisen einkommensschwacher Familien in Mecklenburg-Vorpommern sind so gefragt, dass die Regierung den Zuschuss zu Jahresbeginn von 100 000 Euro auf 150 000 Euro aufgestockt hat. Die Nachfrage zog an, nachdem die Förderung im vergangenen Jahr umgestellt worden war, wie das Sozialministerium erklärte. «Für einen einwöchigen Urlaub erhält zum Beispiel eine vierköpfige Familie seit 2017 einen Landeszuschuss von 840 Euro statt früher 560 Euro», sagte Sozialministerin Stefanie Drese (SPD).

von dpa

01. Februar 2018, 11:29 Uhr

Schon 2017 waren Anträge im Gesamtumfang von 148 225 Euro bewilligt worden, obwohl nur 100 000 Euro eingeplant waren. Dies war nach Ministeriumsangaben ein Rekord. Damit die Bedürftigen in die Ferien fahren konnten, habe man Verstärkungsmittel vom Finanzministerium bekommen, sagte ein Sprecher.

Für 2018 empfahl er, frühzeitig einen Antrag zu stellen. Gefördert werden Urlaube, die von Trägern der freien Jugendhilfe und gemeinnützigen Familienferienstätten in Mecklenburg-Vorpommern angeboten werden. Voraussetzung ist den Angaben zufolge, dass die Familie Hartz IV, Sozialhilfe, Wohngeld, Kindergeldzuschlag oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommt.