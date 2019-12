Landtag : Mehr Geld vom Land für Schutz vor Wolf im neuen Jahr

Angesichts des weiter gewachsenen Wolfsbestandes und der gestiegenen Zahl von Attacken auf Nutztiere in Mecklenburg-Vorpommern gewährt das Land mehr Unterstützung für Schutzmaßnahmen. Die neue «Förderrichtlinie Wolf» sehe ab Jahresbeginn 2020 eine 100-prozentige Förderung für Aufwendungen vor, die über den Grundschutz hinausgehen, kündigte Agrarminister Till Backhaus (SPD) am Freitag im Landtag an.

von dpa

13. Dezember 2019, 14:39 Uhr

Dazu zählen nach Worten einer Ministeriumssprecherin zum Beispiel Zaunerhöhungen oder Herdenschutzhunde. Bisher ist lediglich eine Förderung von bis zu 75 Prozent der Kosten möglich. Bis Mitte November 2019 gab es in Mecklenburg-Vorpommern 37 Wolfsangriffe auf Nutztiere, deutlich mehr als im ganzen Jahr 2018. Dabei wurden knapp 190 Schafe und andere Nutztiere getötet oder verletzt.