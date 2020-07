Bildung : Mehr Grundschullehrer: 75 zusätzliche Studienplätze in MV

Mecklenburg-Vorpommern stockt seine Ausbildungskapazitäten für Grundschullehrer deutlich auf. Zum Herbstsemester werde an der Universität Greifswald ein Studiengang mit einer Kapazität von jährlich 75 Studenten eingerichtet, teilte dass Bildungsministerium am Mittwoch nach der Unterzeichnung einer Vereinbarung mit. An der Universität Rostock werde die Aufnahmekapazität um 50 auf 150 Studierende pro Jahr aufgestockt.

von dpa

29. Juli 2020, 17:16 Uhr