Soziales : Mehr Hochschulabsolventen für Pflege: Land stellt Weichen

von dpa

09. März 2018, 13:25 Uhr

In der Kranken- und Altenpflege sollen künftig deutlich mehr Fachkräfte mit akademischer Ausbildung tätig sein. Gefragt seien nicht mehr nur Hochschulabsolventen für Management und Lehre, sondern auch für den Dienst am Patienten, sagte Professor Hans-Joachim Goetze am Freitag zum Auftakt des ersten Pflegeschülerkongresses an der Hochschule Neubrandenburg. Als Grund nannte er wachsende Anforderungen an das Pflegepersonal. Die Menschen würden älter, damit nähmen chronische und Mehrfacherkrankungen zu. Das wiederum erfordere erweiterte Kenntnisse und komplexeres Herangehen in der Pflege. Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) sprach sich für ein landesweites Konzept für die hochschulische Pflegeausbildung aus, an dem die Universitätsmedizin in Greifswald und in Rostock sowie die Hochschule Neubrandenburg beteiligt sind.