Gesundheit : Mehr Jungs als Mädchen brauchen eine Sprachtherapie

Jungs brauchen nach Beobachtung der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) deutlich häufiger einen Sprachtherapeuten als Mädchen. Im Alter zwischen vier und sieben Jahren musste 2017 fast jeder sechste Junge zur Sprachtherapie, teilte die Krankenkasse am Dienstag in Schwerin mit. Bei den Mädchen war nur jedes zehnte von einer Sprachstörung betroffen. Probleme in der Sprachentwicklung werden häufig bei den vorgeschriebenen Untersuchungen vom Kinderarzt festgestellt. Für Eltern sei es nicht leicht zu beurteilen, ob ein Kind altersgerecht spricht. Ronny Schomann vom Serviceteam der KKH in Schwerin sagte, nicht jede Auffälligkeit im Sprechverhalten eines Kleinkindes bedeute gleich, dass eine Therapie notwendig sei.

von dpa

04. Dezember 2018, 15:47 Uhr

Der KKH zufolge erhalten auch immer mehr ältere Kinder eine Sprachtherapie. In der Altersgruppe der Acht- bis 15-Jährigen sei Zahl der betroffenen Mädchen zwischen 2007 und 2017 um 35 Prozent gestiegen, bei den Jungen um etwas mehr als 30 Prozent. Bei jüngeren Kindern seien dagegen kaum Veränderungen festzustellen.