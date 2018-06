Kirche : Mehr Kirchbau-Fördervereine im kaum religiösen Nordosten

von dpa

08. Juni 2018, 05:32 Uhr

Immer mehr Menschen in Mecklenburg-Vorpommern engagieren sich für den Erhalt von Kirchen, obwohl die Zahl der Gläubigen weiter abnimmt. Rund 18 Prozent der Bevölkerung im Nordosten waren zuletzt Mitglied einer Kirche, wie der Pressereferent in der Bischofskanzlei Schwerin, Christian Meyer, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Zugleich gebe es landesweit inzwischen fast 200 Kirchbau-Fördervereine - rund 145 im Landesteil Mecklenburg und knapp 50 in Vorpommern. Jedes Jahr würden zwei bis drei neue Vereine gegründet. Anlass sei oft die Sanierungsbedürftigkeit des Gotteshauses. In den Vereinen engagieren sich nach Meyers Worten auch viele Nichtchristen. «Einer Studie der Universität Rostock zufolge sind mehr als die Hälfte der Mitglieder in den Kirchbau-Fördervereinen keine Kirchenmitglieder», sagte er. Sie wollten aber, dass die Kirche im Dorf bleibt.