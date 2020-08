Kommunen : Mehr Kontrollen zur Maskenpflicht: Landkreistag skeptisch

Den Ordnungsbehörden der Kreise fehlen nach Angaben des Landkreistags Mecklenburg-Vorpommern Mitarbeiter, um die Kontrollen auf Einhaltung von Corona-Schutzvorschriften massiv auszuweiten. «Für verstärkte Kontrollen reicht es nicht», sagte der Geschäftsführer des Kommunalverbandes, Matthias Köpp, am Freitag in Schwerin. Es könne lediglich eine Kontrolldichte sichergestellt werden, um notorische Maskenverweigerer zu erwischen und zur Verantwortung zu ziehen. «Man könnte es mit den Kontrollen im Straßenverkehr vergleichen, bei denen in aller Regel auch notorische Schnellfahrer ertappt werden», erklärte Köpp.

von dpa

28. August 2020, 18:27 Uhr