Bildung : Mehr Leseclubs für Kinder in MV

Die Zahl der Leseclubs in Mecklenburg-Vorpommern, in denen Kinder sich gemeinsam mit Büchern beschäftigen, soll von jetzt 15 in den nächsten Jahren verdoppelt werden. Einrichtungen wie Bibliotheken, Jugendzentren, Mehrgenerationenhäuser oder Ganztagsschulen könnten sich bis Jahresende bewerben, teilte die Stiftung Lesen am Dienstag in Mainz mit. Neben einer umfangreichen Medienausstattung erhielten die Leseclub-Betreuer Weiterbildungen und eine Aufwandsentschädigung für ihr ehrenamtliches Engagement.

von dpa

06. Februar 2018, 13:26 Uhr

Deutschlandweit sollen mit den Leseclubs rund 60 000 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren erreicht werden. Möglich werde dies mit dem Programm «Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung» des Bundesbildungsministeriums. Dieses Programm sei verlängert worden, die Stiftung Lesen ein Projektpartner. Mit den Leseclubs würden Kinder erreicht, die sonst nicht oder nur sehr wenig in ihrer Freizeit lesen oder sich mit Büchern auseinandersetzen.