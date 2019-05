Tourismus : Mehr Polizei in Badeorten für Wohlbefinden von Urlaubern

von dpa

29. Mai 2019, 15:33 Uhr

Der Bäderdienst der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern ist am Mittwoch im zweiten Anlauf in Stralsund offiziell eröffnet worden. Vor zwei Wochen war der Start wegen schlechten Wetters abgesagt worden. Seit dem 13. Mai verstärken Beamte der Landespolizei den Bäderdienst in den Urlaubsregionen zwischen Ostseestrand und Mecklenburgischer Seenplatte. Bis zum 9. September werden in Tourismusorten 202 zusätzliche Polizeikräfte im Einsatz sein. 122 Beamte werden aus den Präsidien und 80 von der Bereitschaftspolizei in die Feriengebiete geschickt. Sie sollen Gästen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, Ruhestörungen und Diebstählen vorbeugen, Streit schlichten und bei Straftaten eingreifen.