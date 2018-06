Justiz : Mehr Sicherheit: Handdetektoren für Gerichte

Die Justiz in Mecklenburg-Vorpommern investiert in die Sicherheit ihrer Mitarbeiter. Alle Gerichte seien jetzt mit Handdetektoren ausgestattet worden, die Staatsanwaltschaften sollen im Lauf dieses Jahres damit ausgerüstet werden, teilte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) am Montag in Schwerin mit. Außerdem seien die Zugänge zu fast allen Gerichten und Staatsanwaltschaften mit Schleusen gesichert worden. Der Bedarf an Torsonden, durch die Besucher hindurchgehen müssen, sei ebenfalls gedeckt, sagte sie.

von dpa

04. Juni 2018, 11:53 Uhr

Die 150 Justizwachtmeister und 85 Gerichtsvollzieher im Land wurden den Angaben zufolge mit Schutzwesten ausgestattet. Das Landesamt für ambulante Straffälligenarbeit in Rostock und die Geschäftsstellen der Sozialen Dienste der Justiz in Neubrandenburg, Stralsund und Schwerin würden durch Wachtdienste gesichert. Die Justiz beschäftigt an den Gerichten, Staatsanwaltschaften und den Sozialen Diensten in Mecklenburg-Vorpommern nach eigenen Angaben mehr als 2000 Menschen. Die Sicherheitskonzepte würden regelmäßig überprüft und den Erfordernissen angepasst. Ein Sprecher des Justizministeriums verwies auf Zwischenfälle mit sogenannten Reichsbürgern in mehreren Gerichten des Landes.