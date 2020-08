Kriminalität : Mehr Trickbetruganzeigen in den ersten sieben Monaten

In den ersten sieben Monaten des Jahres sind in Mecklenburg-Vorpommern deutlich mehr Anzeigen wegen Trickbetrugs registriert worden. Von Januar bis Juli seien 1368 Fälle zur Anzeige gebracht worden, in denen ältere Menschen Opfer wurden, teilte das Landeskriminalamt (LKA) am Donnerstag mit. Das sind den Angaben zufolge fast 400 Fälle mehr als noch im Vorjahreszeitraum.

von dpa

20. August 2020, 15:32 Uhr