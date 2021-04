Justiz : Mehr Verfahren gegen Corona-Vorschriften

Am Verwaltungsgericht Schwerin nehmen die Verfahren gegen die Corona-Vorschriften des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu.

Schwerin | Allein im April seien bisher zehn Anträge im Zusammenhang mit Corona-Maßnahmen eingegangen, sagte eine Gerichtssprecherin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Im gesamten März seien es 13 gewesen, im vergangenen Jahr 84. In den letzten Tagen hatte das Gericht mehrere Entscheidungen gegen die Corona-Landesverordnung gefällt. So setzte die Betre...

