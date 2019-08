Brände : Mehrere Blitzeinschläge im Umland von Rostock und Schwerin

Über Schwerin, Rostock und Umgebung zieht ein schweres Gewitter. In mehrere Häuser schlägt der Blitz ein. Zwei Häuser fangen Feuer.

von dpa

29. August 2019, 05:46 Uhr

Nach Blitzeinschlägen im Norden Mecklenburg-Vorpommerns haben Feuerwehrleute Brände in zwei Häusern gelöscht. In Bresegard im Landkreis Ludwigslust-Parchim fing am frühen Abend der Dachstuhl eines reetgedeckten Bauernhauses Feuer, wie die Polizei mitteilte. 46 Einsatzkräfte konnten verhindern, dass das Feuer auf benachbarte Gebäude übergriff. Das leerstehende Fachwerkhaus sei bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Der Schaden wird auf 130 000 Euro geschätzt.

In einem Einfamilienhaus in Laage im Landkreis Rostock löschten Feuerwehrleute am späten Abend einen Dachstuhl. Zwei Bewohner blieben unverletzt, ein dritter kam mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Das Haus sei vorerst nicht mehr bewohnbar, der Sachschaden belaufe sich auf 20 000 Euro, teilte die Polizei mit.

In Schwerin traf der Blitz den Dachstuhl einer Doppelhaushälfte und beschädigte ihn. Ein Brand sei nach Angaben der Polizei aber nicht ausgebrochen. Menschen befanden sich nicht im Haus.