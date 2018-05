Verkehr : Mehrere Bootsführer betrunken gestoppt

Bei Kontrollen der Binnenschifffahrt in Mecklenburg-Vorpommern und anderen östlichen Bundesländern sind zwischen Himmelfahrt und Pfingsten 19 Bootsführer alkoholisiert unterwegs gewesen. Die Wasserschutzpolizisten haben insgesamt 183 Berufsschiffe, 4433 Sportboote sowie 54 schwimmende Geräte und Tretboote in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt kontrolliert, teilte die Wasserschutzpolizei Mecklenburg-Vorpommern am Donnerstag mit.

von dpa

24. Mai 2018, 17:15 Uhr

Ein Sportbootführer wurde dabei nach ihren Angaben mit 3,2 Promille angehalten. Ein Fahrzeugführer eines Gütermotorschiffes wies einen Promillewert von 2,47 auf. Gegen alle 19 wurden laut Polizei Strafverfahren eingeleitet. Zusätzlich habe die Wasserschutzpolizei 257 Ordnungswidrigkeiten wie Verstöße gegen Verkehrsvorschriften erhoben und 707 Verwarngelder ausgesprochen.