Kriminalität : Mehrere Hauseinbrüche im Osten von Mecklenburg-Vorpommern

Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns sind mehrere Häuser ausgeräumt worden, als die Bewohner auswärts waren. Die Polizei prüft einen Zusammenhang der Fälle östlich und westlich der Autobahn 20.

Greifswald | Im Osten Mecklenburg-Vorpommerns haben Unbekannte am ersten Maiwochenende mehrere verwaiste Wohnhäuser aufgebrochen und Beute im Wert von bisher geschätzten 55 000 Euro gestohlen. Die Fälle ereigneten sich in Ganzkow bei Neubrandenburg, im Greifswalder Ortsteil Wieck (Vorpommern-Greifswald) und in Süderholz (Vorpommern-Rügen), wie die Polizeisprecher ...

