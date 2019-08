Unfälle : Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfällen

Ein 82 Jahre alter Mann ist in Stralsund an einer Ampel mit seinem Auto ungebremst auf ein stehendes Fahrzeug aufgefahren. Bei dem Aufprall am Donnerstagvormittag wurden der Mann und seine 81 Jahre alte Beifahrerin schwer verletzt, wie eine Polizeisprecherin am Freitag mitteilte. Die 25 Jahre alte Fahrerin des anderen Wagens sowie ein darin sitzendes neunjähriges Kind seien leicht verletzt worden.

von dpa

09. August 2019, 14:38 Uhr

Kurze Zeit später kam es in Stralsund laut Polizeiangaben zu einem weiteren Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten, nachdem einer der Fahrer dem anderen mutmaßlich die Vorfahrt genommen hatte. Auch bei Bergen auf Rügen habe zeitgleich ein leicht verletzter 41-Jähriger ins Krankenhaus gebracht werden müssen, da sein Wagen von einem 66-Jährigen während eines Wendemanövers auf der B 196 übersehen wurde.