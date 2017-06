Brände : Mehrere Verletzte bei Wohnhaus-Brand in Nordwestmecklenburg

Sieben Menschen sind bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Nordwestmecklenburg verletzt worden, darunter drei Kinder. Anwohner hatten in der Nacht zum Mittwoch den Brand im Keller des Gebäudes in Gadebusch bemerkt und die Feuerwehr gerufen, wie die Polizei mitteilte. Aus zunächst unbekannter Ursache war Sperrmüll in Flammen aufgegangen.