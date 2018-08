Prozesse : Mehrjährige Haftstrafen für zündelnde Ex-Feuerwehrleute

Über drei Jahre hinweg setzten zwei Feuerwehrleute aus der Region Greifswald immer wieder Gebäude in Brand. Lange blieben sie unentdeckt, bis eine Überwachungskamera sie filmte. Jetzt wurden die jungen Männer verurteilt.

von dpa

14. August 2018, 18:42 Uhr

Zwei ehemalige Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr sind am Dienstag vom Landgericht in Stralsund als Serien-Brandstifter zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Sie waren nach Überzeugung der Richter für mindestens zehn Brände in Greifswald verantwortlich und machten sich in mehreren Fällen auch des Diebstahls schuldig. Wie ein Gerichtssprecher mitteilte, soll ein 24-jähriger Mann deshalb für fünf Jahre ins Gefängnis. Gegen den 20-jährigen Komplizen wurde eine Haftstrafe von viereinhalb Jahren verhängt. Dieser habe das Urteil noch im Gerichtssaal anerkannt und den Verzicht auf Rechtsmittel erklärt.

Das Gericht war mit dem Strafmaß im Wesentlichen den Forderungen der Staatsanwaltschaft gefolgt, die fünfeinhalb Jahre Haft und eine Jugendstrafe von viereinhalb Jahren verlangt hatte. Die Anklagebehörde und der ältere Brandstifter ließen zunächst noch offen, ob sie gegen den Richterspruch Einwände erheben wollen.

Bei der Brandserie zwischen August 2014 und Dezember 2017 war laut Gericht ein Gesamtschaden von etwa 800 000 Euro entstanden. Die von der Staatsanwaltschaft zunächst genannte Summe von 1,7 Millionen Euro sei korrigiert worden, hieß es. Die Anklage hatten den beiden Männern 14 Brandstiftungen zur Last gelegt. Dem 20-Jährigen seien 12, dem Älteren 10 nachgewiesen worden. Bei dem Urteil sei bei beiden zudem eine versuchte schwere Brandstiftung berücksichtigt worden.

Anschlagsziele waren unter anderem eine leerstehende Villa, ein Taubenzüchter-Vereinshaus und selbst das Vereinshaus der Jugendfeuerwehr in Neu Boltenhagen, deren Mitglieder die Männer waren. Den letzten Brand legten sie in der ehemaligen HNO-Klinik der Universitätsmedizin. Dort nahm aber eine Videokamera im Eingangsbereich der Klinik die beiden auf und führte die Polizei auf die Spur der Täter.