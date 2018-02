Volleyball : Meister SSC Schwerin baut Siegesserie mit 3:0 aus

Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin hat sein zehntes Pflichtspiel in Serie gewonnen. Die Mecklenburgerinnen feierten am Sonntagnachmittag vor 1475 Zuschauern in der Sporthalle Berg Fidel nach 80 Spielminuten einen 3:0 (26:24, 25:22, 25:19)-Auswärtssieg beim USC Münster. «Das Ergebnis sieht deutlicher aus, als es am Ende war. Vor allem im ersten Durchgang haben wir uns sehr schwer getan», sagte Trainer Felix Koslowski.

von dpa

18. Februar 2018, 17:36 Uhr

Vor allem mit dem gegnerischen Aufschlagspiel hatte die Mannschaft des 33-Jährigen zu Spielbeginn erhebliche Probleme. Erst spät gelang es dem elffachen deutschen Meister, den Satz noch zu drehen und gegen einen durchweg kämpferisch starken Gastgeber mit 26:24 zu beenden.

In der Folge bekam der SSC besseren Zugriff auf die Begegnung zwischen Rekordmeister und Rekordpokalsieger. Entscheidend war dann der Beginn des dritten Satzes, als die Norddeutschen schnell 5:1 und später 18:11 vorne lagen. «Das haben wir in dieser Phase des Spiels dann sicher durchgezogen», sagte ein zufriedener Coach Koslowski.

Damit festigte der SSC den zweiten Tabellenplatz, den sich die Mannschaft erst am Mittwoch durch einen deutlichen 3:0-Heimsieg gegen den Dresdner SC erobert hatte. Beste Spielerin beim SSC Palmberg Schwerin war Louisa Lippmann. Die Nationalspielerin war darüber hinaus auch die erfolgreichste Punktesammlerin. Die Angreiferin steuerte 17 Zähler zum Sieg ihrer Mannschaft bei.